Подготовка к 9 Мая: сегодня вечером в Екатеринбурге начнут перекрывать улицы

Сегодня в Екатеринбурге в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая, на нескольких улицах уральской столицы будет закрыто движение. Также нельзя будет проехать и в другие дни.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, закрывается движение всех видов транспорта:

- с 20:00 27 апреля до 04:00 28 апреля, а также с 3 на 4 и с 7 на 8 мая в этот же временной промежуток по проспекту Ленина (от Луначарского до Репина), по улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Февральской революции);

- 29 апреля с 10:00 до 14:30 (на время проведения 82-й традиционной эстафеты "Весна Победы") по проспекту Ленина (от Луначарского до Московской);

- 2 мая с 10:30 до 12:30 (на время проведения легкоатлетического пробега "Майская гроза") по улице 8 Марта (от проспекта Ленина до Бориса Ельцина), а также по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев);

- 4 мая с 11:30 до 13:30 (на время встречи ветеранов с суворовцами и кадетами) по площади Кирова (от Мира до Гагарина);

- 8 мая с 09:30 до 11:00 (на время торжественного возложения венков к памятнику Г.К. Жукову) по нечетной стороне проспекта Ленина (от Восточной до Луначарского), по улице Бажова (от Первомайской до Малышева), по улице Кузнечной (от Первомайской до Малышева);

- с 22:00 8 мая до 02:00 10 мая по улице Пушкина (от Малышева до проспекта Ленина.

Непосредственно в день праздника 9 мая движение всех видов транспорта будет закрыто:

- с 06:00 до окончания праздничных мероприятий по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), по улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева), по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), по улице Толмачева (от проспекта Ленина до Николая Никонова), по улице Маршала Жукова (от Челюскинцев до проспекта Ленина, с пропуском общественного транспорта для накопления подвижного состава с целью вывоза горожан из центра города после мероприятий);

- с 09:45 до 14:00 (на время проведения легкоатлетической эстафеты Кировского района "Великая Победа-2018") по улице Мира (от Первомайской до Малышева), по проспекту Ленина (от Восточной до Мира), по улице Гагарина (от Академической до Малышева);

- с 10:00 до 12:00 (на время проведения легкоатлетической эстафеты жилого района Химмаш, посвященной Дню Победы) по улице Грибоедова (от переулка Углового до Торговой);

- с 10:00 до 11:30 (на время проведения легкоатлетической эстафеты жилого района Елизавет, посвященной Дню Победы) по улице Бисертской (от Молотобойцев до моста через реку Патрушиху);

- с 11:00 до 14:00 (на время проведения 71-й традиционной легкоатлетической эстафеты Орджоникидзевского района и открытого легкоатлетического пробега на Кубок Орджоникидзевского района, посвященных Дню Победы) по улице Ильича (от площади 1-й Пятилетки до Победы), по улице Победы (от Ильича до 40-летия Октября), по улице 40-летия Октября (от Победы до проспекта Орджоникидзе), по проспекту Орджоникидзе (от 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки);

- с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий по улице 8 Марта (от Куйбышева до Малышева), по улице Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), по улице Малышева (от Розы Люксембург до Московской), по улице Радищева (от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки, а также для накопления подвижного состава для вывоза горожан после мероприятий).

Помимо этого, закрытие движения запланировано:

- 12 мая с 10:00 до 12:00 (на время проведения 38-й легкоатлетической эстафеты личного состава управления МВД по Екатеринбургу) по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), по улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до проспекта Ленина);

- 20 мая с 10:15 до 14:30 (на время проведения второго Всероссийского полумарафона "Забег") по проспекту Ленина (от Восточной до Мира), по улице Гагарина (от Блюхера до Малышева), по улице Первомайской (от Гагарина до Мира);

Кроме этого, в постановлении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба обозначено предусмотреть оперативное закрытие движения всех видов транспорта:

- с 19:00 27 апреля, 3 и 7 мая, а также с 05:00 9 мая (на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск) по улице Окраинной (от Палисадной до Дорожной), по улице Дорожной (от Окраинной до Военной), по улице Военной (от Дорожной до Патриса Лумумбы); по улице Патриса Лумумбы (от Военной до Московской), по улице Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), по пандусам транспортной развязки на улице Московской, по улице Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти), по улице Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), по улице Малышева (от Московской до Репина), по улице Попова (от Московской до Репина);

- 4 мая с 11:30 до 12:00 (на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса) по нечетной стороне улицы Свердлова на участке от Мельковской до Челюскинцев.

Также будет запрещена стоянка автотранспорта на Площади 1905 года с 21:00 28 апреля до 15:00 29 апреля, а также 6 мая с 00:00 и до окончания праздничных мероприятий. Как добавили в мэрии, для удобства горожан и гостей уральской столицы работа всех видов общественного транспорта в Екатеринбурге 9 мая будет продлена до 01:00. По традиции в этот день весь муниципальный транспорт будет перевозить участников и инвалидов Великой Отечественной войны (а сопровождающее их лицо) бесплатно - такие рекомендации направлены всем коммерческим перевозчикам.