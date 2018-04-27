"Пострадавших нет" - подробности ДТП "легковушки" с танком в Кургане

Вчера поздно вечером в Кургане произошла весьма странная авария: легковой автомобиль столкнулся с памятником танкистам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской ГИБДД, авария произошла в 22:19. За рулем машины "ГАЗ" находился 50-летний водитель, допустивший наезд на пьедестал памятника танку Т-34, который расположен на кольце в районе ул.К.Мяготина, 4. Уточняется, что жертв и пострадавших нет. У транспортного средства и памятника зафиксированы механические повреждения.

Обстоятельства и причины ДТП в данный момент выясняются.