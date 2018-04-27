Мэрия Екатеринбурга отремонтирует балконы пятиэтажки возле Центрального стадиона

В Екатеринбурге к ЧМ-2018 отремонтируют фасады и крыши многоквартирных домов, которые находятся рядом с Центральным стадионом. Отремонтируют и балконы по ул. Крылова, 26, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Выполнение работ по ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, находящихся на основном маршруте следования клиентских групп FIFA", - сообщается в документе на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Всего предстоит отремонтировать и привести в порядок шесть балконов, рабочие установят "единообразные светопрозрачные ограждающие конструкции". Срок исполнения контракта - до 10 июня.

Из местного бюджета на эти цели выделят 216 тыс. руб.

Аукцион пройдёт 10 мая.