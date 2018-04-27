В московских аэропортах запретили лежать на креслах, плохо пахнуть и кататься на животных

Депутаты Мособлдумы дополнили региональный Кодекс об административных правонарушениях специальной статьей, запрещающей пассажирам ложиться в аэропортах на сиденья, садиться на пол и слушать музыку без наушников.

Новые правила позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Отмечается, что они были предложены и "Внуково", но пока что окончательного решения от его администрации нет. Документ опубликован на сайте регионального парламента.

"Особенно актуально это перед Чемпионатом мира по футболу. На территории аэропорта имеются неконтролируемые зоны – зоны самого аэропорта и здания, куда лица, не являющиеся пассажирами, имеют свободный доступ. Данный факт способствует уязвимости объекта транспортной инфраструктуры. Вопрос обеспечения безопасности в аэропортах, расположенных на территории Московской области, является особо значимым и положительно скажется на имидже региона", - прокомментировал председатель Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации облдумы Олег Григорьев.

Согласно поправкам, штрафы вводятся за такие нарушения, как засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов.

В частности, под запрет попадает "нахождение в лежачем положении". Проще говоря, ждущим вылета пассажирам запрещается ложиться на кресла, лавки, ступени и пол. На последние также запрещается садиться. Нарушителей ждет предупреждение или штраф 100 рублей.

Такой же штраф ждет того, кто поставит сумку на сиденье кресла в зале ожидания или опустит ее на ступеньку эскалатора. По эскалаторам и траволаторам также запрещается бегать, а по выключенным - даже ходить.

Кроме того, по территории аэропорта нельзя передвигаться на роликовых коньках, самокатах, велосипедах, моноциклах и гироскутерах, а также "верхом на животных".

100 рублей могут взять также с тех, кто слушает радио или музыку без наушников или находится внутри аэровокзала в пачкающей или дурно пахнущей одежде либо с таким же багажом или иными предметами.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка при оформлении багажа или регистрации. "Все пассажиры должны находиться строго в пределах предназначенных зон", - говорится в постановлении. За подобные действия также предусмотрен штраф 100 рублей.

Отдельным пунктом запрещается пребывание в аэропорту (за исключением гостиниц и капсульных отелей) долее суток, если у вас нет билета.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что фактическое проживание в аэропорту бездомных "представляет собой потенциальную опасность для пассажиров, в том числе с точки зрения распространения различных инфекционных заболеваний". Лиц, использующих аэропорт для проживания, могут оштрафовать от 2,5 до 5 тысяч рублей.

На такую же сумму могут оштрафовать за "купание или прием душа, а также стирку и переодевание в местах, не предназначенных для этих целей".



Наказание разной тяжести предусмотрено также для тех, кто будет "засорять или загрязнять" территорию аэропорта, перевозить детей в багажных тележках, заступать красную линию в зонах регистрации и осмотра или оставлять без присмотра собаку или кошку.

Накажут штрафом и граждан, которые будут предлагать свои услуги, заниматься попрошайничеством или перевозкой.

В аэропортах Подмосковья будут установлены информационные стенды о правилах поведения, за нарушение которых введены штрафы.

Рассматривать правонарушения будут мировые судьи Московской области.