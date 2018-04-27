"Уралкалий" поддержал II краевую выставку научно-технического творчества молодежи "Берполитех-2018"

В Березниковском политехническом техникуме состоялся финальный тур краевой выставки научно-технического творчества молодежи Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

На выставке были представлены действующие макеты и модели, робототехнические и электротехнические системы, наглядные пособия, подготовленные студентами учреждений профессионального образования Перми, Березников, Соликамска, Чусового, Кизела и других городов Прикамья. В число лучших работ вошли макет горного комбайна и ленточный конвейер, созданные студентами Березниковского политехнического техникума.

По итогам конкурса "Уралкалий" поощрил авторов лучших работ памятными сувенирами.

"Уралкалий" традиционно является партнером Березниковского политехнического техникума. Мы заинтересованы в привлечении в компанию молодежи, для этого в "Уралкалии" созданы все условия для карьерного и профессионального роста. Выпускникам высших и профессиональных учебных заведений и всем своим сотрудникам "Уралкалий" предлагает конкурентные заработную плату и социальный пакет", - отметила директор по персоналу компании Ирина Константинова.

Отметим, что с 2015 г. на поддержку ПНИПУ, БФ ПНИПУ, Березниковского политехнического техникума и Соликамского горно-химического техникума "Уралкалий" направил свыше 53 млн руб. Компания поощряет сертификатами на именные стипендии лучших студентов профильных вузов и сузов. С 2010 года в "Уралкалии" ведется целевой набор выпускников школ на обучение за счет компании наиболее востребованным специальностям в ведущих вузах страны.