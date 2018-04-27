Ким Чен Ын накормит президента Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи со своим южнокорейским визави Мун Чжэ Ином намерен угостить последнего пхеньянской гречневой лапшой.
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"Я привез из Пхеньяна пхеньянский "нэнмён". Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если вы попробуете", - приводит слова верховного руководителя информагентство Infox. Для приготовления этого блюда из Пхеньяна привезли главного повара из знаменитого ресторана "Оннюгван" и специальный аппарат для выдавливания лапши.
В настоящее время Ким Чен Ын уже пересёк демаркационную линию, разделяющую Корейский полуостров, и ведёт переговоры с Мун Чжэ Ином.