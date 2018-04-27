Ким Чен Ын накормит президента Южной Кореи

в этот день
27.04.18
10:23
В Екб.12:23
РАО забраковала 30% учебников после дополнительной экспертизы
Священник, ставший "лицом мусорного протеста", оказался "в опале"
Легковушка врезалась в памятник Т-34. ФОТО
Главное
Главы двух Корей приступили к переговорам

Тема дня
"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Росатом" забирает Севморпуть у Минтранса Развитие Арктической зоны РФ поставило российские власти перед необходимостью создания единой структуры по управлению Северным морским путем (СМП). Но расширение полномочий "Росатома" может привести к конфликту интересов между другими структурами, занимающимися обеспечением судоходства в водах российской Арктики.
26.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 280



Новости
27.04.2018 08:59 Мск (10:59 Екб)
общество | За рубежом
Ким Чен Ын накормит президента Южной Кореи
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Рукопожатие лидеров корейских государств через демаркационную линию (2018) | Фото: www.koreaherald.com

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи со своим южнокорейским визави Мун Чжэ Ином намерен угостить последнего пхеньянской гречневой лапшой.
Читайте также:

"Я привез из Пхеньяна пхеньянский "нэнмён". Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если вы попробуете", - приводит слова верховного руководителя информагентство Infox. Для приготовления этого блюда из Пхеньяна привезли главного повара из знаменитого ресторана "Оннюгван" и специальный аппарат для выдавливания лапши.

В настоящее время Ким Чен Ын уже пересёк демаркационную линию, разделяющую Корейский полуостров, и ведёт переговоры с Мун Чжэ Ином.

Пхеньянская лапша нэнмён(2018)|Фото: www.koreaherald.com

Другие новости по темам: Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин, Южная Корея
27.04.2018 08:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.04.2018 05:35 Мск
"Начинается новая история". Ким Чен Ын оставил запись в приветственной книге "Дома мира"

Ранее 27.04.2018 04:04 Мск
Главы двух Корей приступили к переговорам

Ранее 27.04.2018 03:42 Мск
Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом Южной Кореи

Ранее 13.04.2018 07:30 Мск
СМИ: Ким Чен Ын рассказал о возможном плане денуклеаризации








Добавить комментарий:

Ким Чен Ын накормит президента Южной Кореи
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+