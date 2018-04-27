Ким Чен Ын накормит президента Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи со своим южнокорейским визави Мун Чжэ Ином намерен угостить последнего пхеньянской гречневой лапшой.

"Я привез из Пхеньяна пхеньянский "нэнмён". Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если вы попробуете", - приводит слова верховного руководителя информагентство Infox. Для приготовления этого блюда из Пхеньяна привезли главного повара из знаменитого ресторана "Оннюгван" и специальный аппарат для выдавливания лапши.

В настоящее время Ким Чен Ын уже пересёк демаркационную линию, разделяющую Корейский полуостров, и ведёт переговоры с Мун Чжэ Ином.