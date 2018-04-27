На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная России проиграла американцам, а гимн США прервали

Сборная России проиграла США в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минспорта.

Накануне в Челябинске и Магнитогорске прошли четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Сборная Швеции одолела Словакию (6:1), Чехия выиграла у Канады со счетом 2:1, сборная Финляндии одержала победу над Белоруссией со счетом 5:2, а российская сборная проиграла США со счетом 1:5.

После матча при исполнении американского гимна параллельно зазвучала другая композиция, после чего гимн был выключен. Оргкомитет юниорского чемпионата и федерация хоккея России уже принесли извинения сборной США за инцидент с гимном.

"Это был технический сбой. Оргкомитет и Федерация хоккея России уже принесли извинения сборной США. Американцы сказали, что в этом нет ничего страшного, технические ошибки бывают везде", - цитирует ТАСС пресс-секретаря минспорта Челябинской области Ксению Клепинину.

Добавим, что 28 апреля в Челябинске пройдут полуфинальные матчи.