Во Владивостоке умер 11-летний мальчик, выстреливший себе в голову из пистолета во время игры

Во Владивостоке Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика. Ребенок случайно выстрелил сам в себя.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Приморскому краю, 26 апреля в одной из квартир дома во Фрунзенском районе города 11-летний мальчик, играя неосторожно оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом, выстрелил себе в область головы. Ребенок был доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось - от полученных травм он умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены судебные экспертизы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.