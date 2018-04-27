Танкер "Ямала СПГ" из-за поломки отправится в док

Танкер "Ямала СПГ" "Борис Вилькицкий" из-за поломки вынужден остановить поставки сжиженного природного газа и отправиться в сухой док на ремонт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Один из танкеров Arc-7, "Борис Вилькицкий", получил небольшое повреждение одного из модулей и будет направлен в сухой док на ремонт. Он поставит еще одну партию СПГ в сопровождении ледокола. Ожидается, что танкер вернется к работе, когда завершатся ремонтные работы, что, по нашему расписанию, совпадает с плановыми ремонтными работами на "Ямал СПГ"", - сообщил "Прайму" заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Марк Джетвей.

Напомним, "Борис Вилькицкий" – один из двух танкеров, с которых начались поставки сжиженного природного газа из ямальской "Сабетты". Старт загрузке первопроходца, "Кристофа де Маржери", 8 декабря 2017 г. дал Владимир Путин.