В Свердловской области выбрали председателя общественного совета мингосимущества

В общественном совете при министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области выбрали председателя. Большинством голосов им был избран Николай Потеряев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУГИСО.

На заседании присутствовал заместитель губернатора Свердловской области и и.о министра по управлению государственным имуществом Сергей Зырянов.

Председатель общественного совета был избран большинством голосов.

Николай Потеряев с 2008 года работал в ЗАО "МСК" в должности гендиректора. С 2010 года является председателем Региональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией по Свердловской области".