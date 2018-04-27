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Губернатор Пермского края представил проекты по преобразованию Перми помощнику президента РФ
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Николай Цуканов, Максим Решетников, Дмитрий Самойлов (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Помощник президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым осмотрели набережную, речной вокзал Пермь-I, площадку завода "Ремпутьмаш" и эспланаду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

На встрече, которая состоялась 26 апреля, также присутствовали исполняющий обязанности главного федерального инспектора Пермского края Сергей Половников, глава Перми Дмитрий Самойлов и заместитель председателя правительства - министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров.

Глава Прикамья представил Николаю Цуканову инвестиционные проекты и обозначил свое видение развития комфортной среды в городе Перми и Пермском крае.

"У жителей Перми уже десятки лет существует запрос на преображение эспланады. Необходимо приспособить Пермь к вызовам времени и сделать ее привлекательной для отдыха людей. Эспланада – сердце Перми, она должна стать центром притяжения людей", - подчеркнул глава региона.

Также он добавил, что все представленные проекты реновации ведутся в тесной связке с органами местного самоуправления, обсуждаются с профессиональными сообществами и жителями. Губернатор привел опыт региона в получении обратной связи от жителей – голосования на портале "Управляем вместе", в которых за год приняло участие более 20 тысяч человек.

Николай Цуканов, Максим Решетников, Дмитрий Самойлов(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Николай Цуканов отметил, что все действия должны быть направлены на улучшения качества жизни людей и обязательно должны быть согласованы с ними.

Кроме того, стороны обсудили вопросы полномочий органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления Пермского края, вопросы межбюджетных отношений и кадрового обеспечения муниципальных образований региона. Обсуждение вопросов продолжится завтра на съезде Совета муниципальных образований. А опыт Пермского края будет учтен при подготовке к Совету при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

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27.04.2018 08:20 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.04.2018 10:08 Мск
Градсовет Перми утвердил концепцию развития эспланады








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Губернатор Пермского края представил проекты по преобразованию Перми помощнику президента РФ
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