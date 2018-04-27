РКН заблокировал IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса "Яндекса", Twitter, "ВКонтакте", Facebook, Microsoft и "Одноклассников". Также в список попали IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Об этом сообщается в Telegram-канале RKNShowtime, который в автоматическом режиме отслеживает расширение перечня заблокированных ресурсов.

Согласно копии выгрузки реестра, под блокировку попали пять IP-адресов "Яндекса", по одному - "ВКонтакте" и "Одноклассники", по три - Facebook и Twitter. В частности, в список запрещенных включен один из IP-адресов "ВКонтакте" - 87.240.129.133. Данные на сайте Роскомнадзора подтверждают, что доступ к этому адресу ограничен, а поводом для блокировки стал запрос Генпрокуратуры.

Скорее всего, проблема с доступом к соцсетям будет наблюдаться днем, когда провайдеры и операторы выгрузят себе эти адреса и начнут их блокировать по всей России, сообщает Telegram-канал IT Безопасность.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов. Позже частично перестал открываться Youtube. Также сообщалось, что блокировки Роскомнадзора привели к сокращению продаж электронных полисов ОСАГО. Проблемы были и у пользователей Viber.