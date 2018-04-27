Прокуратура проверит обстоятельства нападения собаки на школьницу в Надыме

Надымская городская прокуратура проверит обстоятельства нападения собаки на девочку. Сам факт нападения на территории школы говорит о том, что учреждение не соблюдает требования безопасности учеников, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проверка показала, что в мае ученик другой надымской школы тоже пострадал от нападения бездомных псов. Прокурор города внес главе департамента образования района представление. Информация о случившемся передана в службу по отлову для поимки животных. Устанавливается личность девочки для решения вопроса о взыскании через суд компенсации морального вреда", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, в начале апреля произошли два нападения собак на детей в Салехарде. Первое случилось 2 апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъярённые псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Впоследствии по инициативе прокуратуры дело закрыли. Позже следователи нашли других пострадавших от нападений. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.