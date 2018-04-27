Сотрудники сургутской авиакомпании несколько месяцев не получают зарплату

Работники авиакомпании "Скол" более двух месяцев не получали зарплату. Общая сумма задолженности составила 8,2 млн руб., сообщили Накануне.RU в государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Сумма сформировалась из долга за февраль 2018 г. и невыплаченных отпускных за февраль-март 183 работникам авиакомпании.

Исполняющему обязанности генерального директора выдано предписание о погашении задолженности по заработной плате до 14 мая. Авиакомпания получила штраф в 40 тыс. руб., руководитель оштрафован на 10 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, контрагенты авиакомпании неоднократно обращались в арбитражный суд с исками о банкротстве "Скола" из-за долгов. В настоящее время все дела прекращены.