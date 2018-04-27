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Челябинцев приговорили к условным срокам за организацию незаконного производства алкоголя
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Челябинске осуждены пять местных жителей, организовавших незаконное промышленное производство и сбыт алкоголя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
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В 2015 году осужденные в помещениях, расположенных в промышленной зоне Челябинска, организовали незаконное массовое производство и сбыт алкогольной продукции. Алкоголь они продавали под видом известных марок.

В ходе обысков было изъято более 12 тысяч бутылок спиртного, более 2 тысяч литров спирта на сумму свыше 2,5 млн рублей.

"По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены 51 химическое экспертное исследование, 42 технико-криминалистических экспертных исследований, товароведческая судебная экспертиза", - сообщили в региональном СК.

Суд приговорил их к условному сроку. Кроме того, двоим назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

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27.04.2018 07:55 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
09:55 Екб


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Челябинцев приговорили к условным срокам за организацию незаконного производства алкоголя
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