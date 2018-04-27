Челябинцев приговорили к условным срокам за организацию незаконного производства алкоголя

В Челябинске осуждены пять местных жителей, организовавших незаконное промышленное производство и сбыт алкоголя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2015 году осужденные в помещениях, расположенных в промышленной зоне Челябинска, организовали незаконное массовое производство и сбыт алкогольной продукции. Алкоголь они продавали под видом известных марок.

В ходе обысков было изъято более 12 тысяч бутылок спиртного, более 2 тысяч литров спирта на сумму свыше 2,5 млн рублей.

"По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены 51 химическое экспертное исследование, 42 технико-криминалистических экспертных исследований, товароведческая судебная экспертиза", - сообщили в региональном СК.

Суд приговорил их к условному сроку. Кроме того, двоим назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.