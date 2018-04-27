Екатеринбургскую школу-интернат, где массово заболели воспитанники, проверит Следственный комитет

В Екатеринбурге Следственный комитет организовал проверку по факту ухудшения состояния здоровья воспитанников школы-интерната.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, за медицинской помощью из числа воспитанников образовательного учреждения обратились 16 детей. У пятерых из них был выявлен норовирус второго типа.

"В ходе проверочных мероприятий следователем СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося. В рамках проверочных мероприятий будут выясняться причины произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что все произошло в екатеринбургской школе-интернате №11. Свою проверку также начала прокуратура.