Чистая прибыль "Газпрома" в 2017 году упала на четверть

Величина прибыли "Газпрома", относящейся к акционерам компании, в 2017 г. составила 714,3 млрд руб. Сумма на 237,3 млрд руб.или на 25%, меньше, чем за 2016 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Размер прибыли компании определяет величину дивидендов. Предварительно правление "Газпрома" предложило оставить объем дивидендных выплат на уровне прошлого года - 8,04 руб. на акцию.

В годовом отчете по МСФО за прошлый год указано, что выросла чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны (на 81,1 млрд руб. или на 4%, до 2, 221 трлн руб.), а также от реализации газа внутри России (на 55,7 млрд руб. или на 7%, до 875,6 млрд руб.). Обратную динамику продемонстрировала выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза - минус 16,8 млрд руб. или на 5%.

Чистая сумма долга компании увеличилась 464,6 млрд руб. или на 24%: с 1 932 895 млн руб. до 2 397 511 млн руб. "Рост данного показателя связан с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов", - объяснили в компании.