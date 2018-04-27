"Русал" обвинил Reuters и Bloomberg в нанесении ущерба деловой репутации

Пресс-служба "Русала" прокомментировала материалы агентств Reuters и Bloomberg, касающиеся алюминиевой компании. В заявлении указано, что они основаны на информации "анонимных источников сомнительного качества" и не имеют ничего общего с действительностью, передает корреспондент Накануне.RU.

Подобные статьи, базирующиеся на дилетантских комментариях анонимных источников и сведениях, не имеющих общего с действительностью, наносят ущерб деловой репутации компании, заявили в пресс-службе.

"Вымысел подобных "источников" создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов".

"Русал" заявил о своем праве использовать все юридические меры для защиты своей репутации.

Bloomberg сообщил о том, что основной акционер "Русала" Олег Дерипаска намерен сохранить контроль над компанией. Напомним, департамент Минфина США ранее назвал условием возможного снятия санкций с алюминиевого гиганта прекращение полномочий Дерипаски, как основного акционера. Reuters сообщил о том, что Glencore возобновит закупки алюминия у "Русала".