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27.04.2018
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от издателя  |  комментариев: 4


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Недельный рост цен на бензин ускорился
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азс бензин роснефть фото УФАС по ХМАО (2008) | Фото:file.qip.ru

Росстат зафиксировал ускорение роста цен на автомобильный бензин. Если неделю назад литр топлива в среднем стоит 40,09 руб., то по состоянию на 23 апреля - уже 40,26 руб., передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на данные статведомства.

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В отдельных центрах регионов бензин подорожал за неделю больше, чем на 1%: в Казани – на 1,6%, Брянске – на 1,2%, Перми – на 1,1%. Цены в Грозном, Тамбове, Нарьян-Маре увеличились на 0,9%. За прошедшую неделю в 68 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин, сообщил Росстат.

АИ-92 в среднем в России стоит 38,47 руб. за литр, АИ-95 - 41,48 руб., АИ-98 - 46,76 руб., стоимость дизельного топлива увеличилась до 41,45 руб.

Отметим, что цены в рознице увеличиваются после резкого скачка стоимости топлива на оптовом рынке. Оптовая цена на бензин АИ-95 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 25 апреля превысила 50 тыс. руб. за т. Цены начали расти после президентских выборов.

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27.04.2018 07:10 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:10 Екб


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Недельный рост цен на бензин ускорился
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