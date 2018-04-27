Недельный рост цен на бензин ускорился

Росстат зафиксировал ускорение роста цен на автомобильный бензин. Если неделю назад литр топлива в среднем стоит 40,09 руб., то по состоянию на 23 апреля - уже 40,26 руб., передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на данные статведомства.

В отдельных центрах регионов бензин подорожал за неделю больше, чем на 1%: в Казани – на 1,6%, Брянске – на 1,2%, Перми – на 1,1%. Цены в Грозном, Тамбове, Нарьян-Маре увеличились на 0,9%. За прошедшую неделю в 68 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин, сообщил Росстат.

АИ-92 в среднем в России стоит 38,47 руб. за литр, АИ-95 - 41,48 руб., АИ-98 - 46,76 руб., стоимость дизельного топлива увеличилась до 41,45 руб.

Отметим, что цены в рознице увеличиваются после резкого скачка стоимости топлива на оптовом рынке. Оптовая цена на бензин АИ-95 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 25 апреля превысила 50 тыс. руб. за т. Цены начали расти после президентских выборов.