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27.04.2018 06:15 Мск (08:15 Екб)
политика | Северо-Западный ФО
Арестован руководитель санкт-петербургской ТИК №3
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Приморский райсуд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство 2-го управления Главного следственного управления Следственного комитета России об аресте главы территориальной избирательной комиссии №3 Андрея Пономарева, который был задержан 24 апреля.

В этот же день руководитель 2-го СУ ГСУ СКР Владимир Лоскутов предъявил обвинение Андрею Пономареву по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с декабря 2015-го по апрель 2016 года у соучредителя ООО "Реформа" Дмитрия Семенова под обманным предлогом была похищена сумма, эквивалентная $725 тыс.

Деньги, как объяснили бизнесмену, предназначались якобы для должностных лиц Верховного суда РФ, чтобы добиться от них отмены решения одного из судов Санкт-Петербурга, признавшего незаконным выдачу ООО "Реформа" (впоследствии оно было переименовано в ООО "Прогресс") разрешения на строительство.

Компания Дмитрия Семенова несколько лет назад занималась реализацией крупного девелоперского проекта. В историческом центре северной столицы, по соседству со Смольным, на улице Шпалерной, предполагалось возвести многоэтажный жилой дом "Гроссмейстер". Однако жители близлежащих домов активно выступили против этого проекта. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя градозащитной организации ЭРА Николай Лаврентьев, для возведения "Гроссмейстера" застройщик снес бы часть исторических зданий Офицерской кавалерийской школы, некогда входившей в комплекс Аракчеевских казарм. По словам господина Лаврентьева, активисты обратились в суды города, обжаловав разрешение на застройку, градостроительный план участка, согласования, выданные двумя комитетами горадминистрации, и т. д. В итоге жители выиграли суды, в том числе и в апелляционной инстанции. Однако впоследствии, как пояснил Николай Лаврентьев, "Прогресс" обратился в арбитраж за изменением даты застройки и выиграл процесс в первой инстанции, но затем по жалобе жителей кассационная инстанция отменила это решение.

В Приморском райсуде следствие заявило, что глава ТИК №3 может оказать воздействие на потерпевшего Семенова и свидетелей "путем угроз, шантажа или подкупа", скрыться от следствия или проинформировать неустановленных соучастников и т. д. Представитель следствия сообщил об угрозах в адрес Дмитрия Семенова, а также сказал, что противоправная деятельность Андрея Пономарева подтверждается оперативными материалами: в марте 2018 года глава ТИК №3 продолжал переговоры о возможном оказании помощи при рассмотрении дела в Верховном суде РФ.

В свою очередь, защита позицию следствия сочла необоснованной и предложила суду альтернативу в виде домашнего ареста, залога или личного поручительства. В частности, как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, поручителем выступила руководитель аппарата комитета Законодательного собрания Петербурга по законодательству Мария Преображенская.

Сам Андрей Пономарев отвергал выдвинутые обвинения, утверждая, что предлагал решать проблему легальным путем.

А показания Дмитрия Семенова, данные против него, назвал оговором и объяснил позицию предпринимателя тем, что потерпевший якобы находится под следствием. Однако, как пояснил адвокат Дмитрия Семенова Андрей Федоров, в отношении его клиента в настоящее время никаких уголовных дел не расследуется. Ранее предприниматель был осужден Приморским райсудом Петербурга к условному лишению свободы за уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере. До 2014 года Дмитрий Семенов был гендиректором ООО "НСК-Монолит", которое, к слову, было одним из субподрядчиков на строительстве стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. В этот период, как установил суд, компания недоплатила в бюджет НДС на сумму более 600 млн руб.

26 апреля Приморский райсуд арестовал Андрея Пономарева до 15 июня, отправив его в "Кресты". Как заявил адвокат Максим Буин, представляющий интересы Андрея Пономарева, защита намерена подать апелляционную жалобу. От подробных комментариев по существу предъявленного главе ТИК №3 обвинения господин Буин отказался, пишет газета "Коммерсант".

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27.04.2018 06:15 Мск | Денис Линов
08:15 Екб


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Арестован руководитель санкт-петербургской ТИК №3
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