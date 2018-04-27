Путин рассказал о создании молодыми специалистами мощнейшей ударной системы

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI съезда Российского союза ректоров рассказал, как молодые специалисты за семь лет создали самую современную в мире боевую ударную систему. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана Анатолий Александров заявил о сложности организации взаимодействия вузов и предприятий ОПК.

"А в чём сложность? — ответил Путин. — Я даже не вижу. Наоборот, мне казалось, что работа налажена".

По словам ректора МГТУ, это "непростая работа сама по себе", требующая привлечения большого количества людей.

"Мы когда-то проводили исследования, у нас уже мало университетов могут в этой работе участвовать, а раньше в 10 раз больше участвовало — вот в чём беда", — отметил Александров.

Глава государства, обращаясь к ректору, попросил конкретизировать проблему, выразив намерение её решить.

"У меня-то наоборот, честно говоря, если не опыт, ну и опыт, и знания в этом смысле положительные, — отметил он. — Один из примеров — я уже, по-моему, даже публично как-то говорил, и в Послании я говорил об этом, — у нас создаются очень современные, уникальные абсолютно, не имеющие аналогов в мире системы вооружения. Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился, мы и Госпремию им дали, пришли совсем молодые люди".

Путин подчеркнул, что "самая современная в мире" ударная система была создана молодыми специалистами в течение семи лет.

"Так что такие примеры есть, — добавил президент.— Если чего-то не хватает для продолжения и интенсификации этой работы, тоже подскажите, пожалуйста, чтобы я понимал, о чём речь".

Напомним, 1 марта в ежегодном послании Федеральному Собранию Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.