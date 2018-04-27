"Начинается новая история". Ким Чен Ын оставил запись в приветственной книге "Дома мира"

в этот день
27.04.18
06:46
В Екб.08:46
РАО забраковала 30% учебников после дополнительной экспертизы
В юбках на морозе. Организаторы объяснили "голый марш" школьниц
Пьяный инспектор ГИБДД устроил массовое ДТП. ВИДЕО
Главное
Экс-премьер Украины пообещал вернуться в страну и изменить ее политический курс

Тема дня
"Росатом" забирает Севморпуть у Минтранса Развитие Арктической зоны РФ поставило российские власти перед необходимостью создания единой структуры по управлению Северным морским путем (СМП). Но расширение полномочий "Росатома" может привести к конфликту интересов между другими структурами, занимающимися обеспечением судоходства в водах российской Арктики.
26.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Сегодня "Русал" – а завтра "Газпром"? Как далеко зайдет экономический шантаж США Заявление Минфина США о возможном снятии санкций с "Русала" при условии отказа основного акционера Олега Дерипаски от контроля над компанией может стать прецедентом по смещению неугодных США бизнесменов. При этом не исключено, что практику, которую в России уже оценили как экономическое рейдерство, Вашингтон будет применять и для других государств.
24.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Школьники готовы убивать: кто виноват? История в Стерлитамаке стала шестой в ряду российских школьных вооружённых нападений после Одинцово, Ивантеевки, Перми, Улан-Удэ и Шадринска. СМИ уже окрестили эти трагедии "российским колумбайном" по аналогии с произошедшей в одноименной американской школе трагедией 20-летней давности, когда два школьника ранили 37 человек, из которых погибли 13.
26.04.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 265



Новости
27.04.2018 05:35 Мск (07:35 Екб)
политика | За рубежом
"Начинается новая история". Ким Чен Ын оставил запись в приветственной книге "Дома мира"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2015) | Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом переговоров с президентом Республики Корея Мун Чже Ином оставил запись в приветственной книге "Дома мира".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, северокорейский лидер выразил готовность обсудить с главой Южной Кореи вопросы, касающиеся улучшения отношений между двумя странами, достижения мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.

Межкорейский саммит начался сегодня в южной части демилитаризованной зоны, которая разделяет Северную и Южную Кореи. Ким Чен Ын и Мун Чже Ино обменялись рукопожатиями и вошли в "Дом мира". ​

"С этого момента начинается новая история — новая эпоха мира", — написал глава КНДР в приветственной книге.

Кроме того, как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на южнокорейское агентство "Рёнхап", лидеры стран обменялись несколькими репликами.

"Хочется хорошо поговорить с президентом [Южной Кореи] Мун Чжэ Ином, обязательно поговорить о нужном, получить из этого хорошие результаты", — заявил Ким Чен Ын в начале самита.

В свою очередь, южнокорейский лидер отметил, что пункт Пханмунджом впервые стал символом мира, а не раскола.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан совместный документ.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин (2018)|Фото: AP

Другие новости по темам: Ким Чен Ын, Мун Чже Ин, переговоры, КНДР, Северная Корея, Южная Корея, Республика Корея
27.04.2018 05:35 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:35 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.04.2018 04:04 Мск
Главы двух Корей приступили к переговорам

Ранее 27.04.2018 03:42 Мск
Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом Южной Кореи

Ранее 13.04.2018 07:30 Мск
СМИ: Ким Чен Ын рассказал о возможном плане денуклеаризации








Добавить комментарий:

"Начинается новая история". Ким Чен Ын оставил запись в приветственной книге "Дома мира"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+