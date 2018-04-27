"Начинается новая история". Ким Чен Ын оставил запись в приветственной книге "Дома мира"

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом переговоров с президентом Республики Корея Мун Чже Ином оставил запись в приветственной книге "Дома мира".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, северокорейский лидер выразил готовность обсудить с главой Южной Кореи вопросы, касающиеся улучшения отношений между двумя странами, достижения мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.

Межкорейский саммит начался сегодня в южной части демилитаризованной зоны, которая разделяет Северную и Южную Кореи. Ким Чен Ын и Мун Чже Ино обменялись рукопожатиями и вошли в "Дом мира". ​

"С этого момента начинается новая история — новая эпоха мира", — написал глава КНДР в приветственной книге.

Кроме того, как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на южнокорейское агентство "Рёнхап", лидеры стран обменялись несколькими репликами.

"Хочется хорошо поговорить с президентом [Южной Кореи] Мун Чжэ Ином, обязательно поговорить о нужном, получить из этого хорошие результаты", — заявил Ким Чен Ын в начале самита.

В свою очередь, южнокорейский лидер отметил, что пункт Пханмунджом впервые стал символом мира, а не раскола.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан совместный документ.