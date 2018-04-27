Во время пластической операции в Москве скончалась 29-летняя женщина

По факту смерти женщины в частной клинике в центре Москвы заведено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, 25 апреля после проведения пластической операции в одной из частных клиник по улице Троицкой, самочувствие 29-летней женщины ухудшилось. Каретой скорой помощи она была госпитализирована в городскую клиническую больницу, однако спасти женщину не удалось.

В производстве следственного отдела находится ряд материалов проверок и уголовных дел, в рамках которых устанавливаются обстоятельства причинения вреда здоровью и гибели людей при оказании услуг представителями указанной клиники в текущем году.

Проведены обыски по местам регистрации и фактического местонахождения медицинской клиники, а также неотложные обыски в жилищах у руководства и сотрудников центра. Изъята необходимая документация.