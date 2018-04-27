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Новости
27.04.2018 05:15 Мск (07:15 Екб)
политика | В бывшем СССР
Лидер армянской оппозиции выдвинул условия для переговоров с властью
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

Лидер протеста в Армении Никол Пашинян на митинге в Ереване объявил о готовности продолжить переговоры с властями страны.

Однако, как сообщает РБК, оппозиционный депутат выдвинул для этого условие — открытый разговор с участием журналистов и врио премьер-министра Карена Карапетяна, который, по словам Пашиняна, не принял участие в предыдущем этапе переговоров.

"Я должен был встретиться с Карапетяном, — сказал лидер протеста. — Были республиканцы, которые говорили, что тот их не представляет. Вчера партия собралась и назначила Карапетяна представлять их. Мы сейчас готовы продолжить переговоры, но только по нашей повестке, на наших условиях".

Пашинян также подчеркнул, что не намерен искать компромиссов "с этой системой" и вести с властью "торг" за посты в руководстве.

"Наша задача — не моё становление премьером, а свержение коррумпированной системы", — подчеркнул он, при этом напомнив, что ранее участники протестных акций "номинировали его в кандидата в премьеры от народа". Оппозиционер пояснил, что если он и станет главой правительства, то только "по решению народа, или же в Армении премьера не будет вообще".

"Мы не отойдем от ценностей нашего движения ни на миллиметр", — заключил депутат.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, выборы премьер-министра закавказской страны состоятся 1 мая.

Ранее Пашинян потребовал отставки Карапетяна. Протесты в Армении, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжаются, оппозиция выдвигает новые требования.

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27.04.2018 05:15 Мск | Армения | информационная служба Накануне.RU
07:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.04.2018 12:12 Мск
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Лидер армянской оппозиции выдвинул условия для переговоров с властью
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