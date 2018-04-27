Сотрудники Росгвардии вернулись в Тюмень из командировки на Северный Кавказ

Сотрудники отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Тюменской области вернулись из служебной командировки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-служба региональном Управлении Росгвардии, на протяжении трех месяцев они выполняли задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Северного Кавказа. Начальник штаба Управления Росгвардии по Тюменской области полковник Играм Мислимов выразил сотрудникам отряда спецподразделения признательность за то, что все они вернулись на домой живыми и здоровыми. Первый командир Тюменского ОМОН полковник милиции в отставке Валерий Бровкин поблагодарил семьи росгвардейцев за терпение, с которым они ждали возвращения своих родственников.

В завершение мероприятия четверым сотрудникам была объявлена благодарность от имени командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенанта Александра Попова, девятерым сотрудникам вручили медали и нагрудные знаки "За отличие в службе" первой и второй степеней, а первый командир ОМОН полковник милиции в отставке Валерий Бровкин был награжден медалью "За службу в милиции".