Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на встречу с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Она пройдет в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя государствами. Северокорейский лидер готов обсудить с президентом Южной Кореи вопросы, которые касаются улучшения отношений между двумя странами, достижения мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.

Встреча начнется в 10:30 по местному времени (04:30 мск) и пройдет в павильоне "Дом мира", сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, появились фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына.