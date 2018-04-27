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26.04.2018
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Новости
27.04.2018 03:42 Мск (05:42 Екб)
политика | За рубежом
Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом Южной Кореи
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Ким Чен Ын (2017) | Фото: newsnn.ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на встречу с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
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Она пройдет в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя государствами. Северокорейский лидер готов обсудить с президентом Южной Кореи вопросы, которые касаются улучшения отношений между двумя странами, достижения мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.

Встреча начнется в 10:30 по местному времени (04:30 мск) и пройдет в павильоне "Дом мира", сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, появились фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына.



Развитие сюжета: Ранее 27.04.2018 04:04 Мск
Главы двух Корей приступили к переговорам

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27.04.2018 03:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
05:42 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 07:30 Мск
СМИ: Ким Чен Ын рассказал о возможном плане денуклеаризации








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Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом Южной Кореи
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