Помпео официально стал главой Госдепа США

Майк Помпео утвержден на посту госсекретаря США.

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Он приступил к исполнению своих обязанностей, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. "Поздравляю, госсекретарь Майк Помпео. Добро пожаловать в Госдепартамент", — написала она.

Как сообщается на сайте Госдепа, в планах у Помпео — визиты в Саудовскую Аравию, Иордан и Израиль, а также посещение Брюсселя, где он 27 апреля встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие во встрече глав МИД стран альянса.

Напомним, в середине прошлого месяца американский президент заявил о своем решении уволить Рекса Тиллерсона. Его официальная отставка состоялась 31 марта. В качестве новой кандидатуры на этот пост был выдвинут Майк Помпео.

Ранее Помпео констатировал окончание периода "мягкой политики" США в отношении России. "Россия продолжает действовать агрессивно, опираясь на многолетнюю мягкую политику в отношении этой агрессии, - считает Помпео.