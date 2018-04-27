МФО "Домашние деньги" допустила технический дефолт

26 апреля МФК "Домашние деньги" раскрыла информацию о техническом дефолте по выпуску биржевых облигаций на 1,25 млрд руб.

В рамках оферты были поданы заявки на выкуп по номиналу более чем 92% выпуска облигаций, что может повлечь финансовые трудности для компании. Причина неисполнения обязательств — отсутствие 840 млн руб. В МФК "Домашние деньги" говорят, что были готовы к исполнению оферты. На утро 24 апреля объем предъявленных к выкупу облигаций составлял 670,5 млн руб., до конца дня были поданы заявки на сумму еще 470 млн. руб. Всего заявок было на 1,14 млрд руб. Как пояснили в компании, из них на исполнение 26 числа не были поставлены заявки на 300 млн руб.

Однако, "Домашние деньги" отказались выкупать и этот объем бумаг. "С учетом того что более 700 млн руб. из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30–50% от номинала, принято решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа,— следует из заявления компании.— Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам".

Отказавшись от выкупа предъявленных в рамках оферты бумаг, компания допустила технический дефолт. В течение десяти рабочих дней она может выкупить предъявленные к погашению бумаги по номиналу и избежать реального дефолта.

Если этого не произойдет, то в течение 30 дней компания должна сделать предложение о реструктуризации выпуска держателям облигаций, который может быть утвержден при согласии более 70% из них, пишет газета "Коммерсант".