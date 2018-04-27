Появились фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обнародовала фотографии со встречи Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На снимках видно, как политики жмут друг другу руки на фоне интерьеров резиденции северокорейского руководителя. Из подписи к фотографиям следует, что они сделаны во время поездки бывшего руководителя ЦРУ в Северную Корею 31 марта – 1 апреля.

"Замечательно, что госсекретаря Помпео утвердили. Он проделает отличную работу, помогая президенту США (Дональду Трампу) возглавлять наши усилия по денуклеаризации Корейского полуострова", — написала Сандерс.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскрыл подробности встречи Помпео и Ким Чен Ына. "Они (власти КНДР) организовали встречу, когда он (Помпео) был там. Их встреча продолжалась более часа. И он также общался со своими коллегами в Северной Корее. Это была прекрасная встреча", — рассказал глава Белого Дома, сообщает РИА "Новости".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале текущего месяца официальный Пхеньян заявил о готовности к обсуждениювопроса денуклеаризации Корейского полуострова.