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Дуров заявил, что при подготовке терактов в России Telegram не использовался
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Павел Дуров, основатель ВКонтакте (2013) | Фото:lenta.ru

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал блокировку мессенджера, которая продолжается 11-ё день и напомнил, что, по признанию террористов, при подготовке терактов в России использовался не Telegram.
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Бизнесмен заявил, что в конце октября 2017 года портал Republic, ссылаясь на материалы дела, сообщил информацию, согласно которой, теракт в петербургском метро координировался с помощью WhatsApp. Об этом заявил называемый организатором теракта Аброр Азимов.

Также Дуров в своем обращении на странице во "ВКонтакте" подчеркнул, что компромисс с силовыми органами, которым, согласно российскому закону, Telegram должен предоставлять алгоритм для расшифровки переписки, "едва ли был возможен". Ключи шифрования не могли быть выданы "при всем желании" из-за современных технических особенностей шифрования в 2018 году.

"Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке шести террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году", — написал Дуров.

Теракт на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. Его жертвами стали 16 человек, более 60 пострадали.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram: соответствующая информация была направлена операторам связи. Ранее в ведомство поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам мессенджера.

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