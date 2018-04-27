Туристка из России пропала в Таиланде

Российская туристка не вернулась после отдыха в Таиланде в запланированную дату и вскоре перестала выходить на связь.

Об этом сообщили друзья россиянки на странице в социальной сети Instagram. По их словам, 32-летняя жительница Владивостока Римма Хаметова приобрела туристическую путевку в Паттайю. Ее отпуск начался 30 января, а закончился 10 февраля. Домой женщина так и не вернулась. С 3 марта ее телефон недоступен, в мессенджерах и социальных сетях пропавшая не появляется. По словам друзей россиянки, они написали заявление в полицию.

Известно, что жительница Владивостока проживала в отеле Central Pattaya Hotel, после чего сняла в Паттайе квартиру.