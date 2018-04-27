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26.04.2018
образование ;
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Новости
27.04.2018 00:34 Мск (02:34 Екб)
политика | За рубежом
В сирийской Думе нашли химикаты из британского Солсбери
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колба, химия, аммиак, яд (2015) | Фото: bookplants.ru

У сирийских боевиков обнаружены химикаты, поставленные из Германии и Великобритании.
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Об этом заявил заместитель постоянного представителя Сирии при Организации по запрещению химического оружия Гасан Абейд. "В хранилище химического оружия, которое оставили террористы в Думе, мы нашли химикаты из Германии, из Великобритании, из лаборатории Портон-Дауна в Солсбери, не из какого другого места, как из Солсбери", — отметил он. По словам Абейда, эксперты ОЗХО, которые в настощее время находятся в Сирии, посетят брошенные боевиками склады.

Рядом с британским городом Солсбери располагается химическая лаборатория Портон-Даун, занимающаяся, среди прочего, химическим оружием. Специалисты этого учреждения изучали нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, американские власти выразили уверенность в том, что Россия и Сирия пытаются "зачистить" место предполагаемой химической атаки в сирийской Думе.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам Лондона, к отравлению Скрипалей "Новичком" причастна Россия.

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27.04.2018 00:34 Мск | Денис Линов
02:34 Екб


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Ранее 24.04.2018 09:15 Мск
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В сирийской Думе нашли химикаты из британского Солсбери
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