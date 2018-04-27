В сирийской Думе нашли химикаты из британского Солсбери

У сирийских боевиков обнаружены химикаты, поставленные из Германии и Великобритании.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Сирии при Организации по запрещению химического оружия Гасан Абейд. "В хранилище химического оружия, которое оставили террористы в Думе, мы нашли химикаты из Германии, из Великобритании, из лаборатории Портон-Дауна в Солсбери, не из какого другого места, как из Солсбери", — отметил он. По словам Абейда, эксперты ОЗХО, которые в настощее время находятся в Сирии, посетят брошенные боевиками склады.

Рядом с британским городом Солсбери располагается химическая лаборатория Портон-Даун, занимающаяся, среди прочего, химическим оружием. Специалисты этого учреждения изучали нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, американские власти выразили уверенность в том, что Россия и Сирия пытаются "зачистить" место предполагаемой химической атаки в сирийской Думе.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам Лондона, к отравлению Скрипалей "Новичком" причастна Россия.