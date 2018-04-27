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Новости
27.04.2018 08:07 Мск (10:07 Екб)
политика | В России
Эксперт: Помощник президента Андрей Белоусов может занять пост премьера
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Андрей Белоусов, помощник президента РФ (2014) | Фото: Накануне.RU

Владимир Путин при построении властных структур руководствуется принципом сдержек и противовесов, а потому не исключено, что после его официального вступления в должность главы государства, пост премьер-министра получит помощник президента, экс-министр экономического развития РФ Андрей Белоусов, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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"В роли премьера наиболее логично и уместно выглядит Андрей Белоусов, - сказал Накануне.RU эксперт. - Об этом можно судить по загруженности и характеру его работы в последнее время. Подчеркну, это никакой не "слив" [информации], а мое умозаключение. Во-первых, Белоусов готовил "майские указы" главе государства, а кто готовил, как говорится, тому и выполнять. Во-вторых, он интенсивно принимает участие практически во всех знаковых совещаниях, касающихся экономического развития. Помимо этого, Белоусов выступает естественным и очень эффективным противовесом инициативам [главы Центра стратегических разработок, экс-министра финансов РФ] Алексея Кудрина, которые вызывают дикое раздражение в обществе. Хотя некоторые источники говорят, что Кудрин буден назначен премьером, скорее всего, он станет первым замом главы администрации [президента] по экономической реформе. Владимир Владимирович [Путин] очень любит систему сдержек и противовесов. И для того, чтобы уравновесить активность Кудрина в администрации президента, Белоусова вполне логично назначить премьер-министром".

Владимир Путин, Андрей Белоусов(2012)|Фото: kremlin.ru

По мнению эксперта, если Белоусов возглавит кабинет министров, это повлечет за собой перестановки в правительстве - за рядом исключений.

"Силовой блок они не затронут, социальный - возможно, а экономический - в обязательном порядке, - считает Мухин. - Но на ключевых постах новых персон мы не увидим: [министр экономического развития Максим] Орешкин, [министр промышленности и торговли Денис] Мантуров, [министр финансов Антон] Силуанов сохранятся".

Ранее СМИ писали, что Белоусов в правительстве может занять пост вице-премьера Игоря Шувалова, который уйдет в МГУ.

Другие новости по темам: председатель правительства РФ, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Алексей Кудрин, Игорь Шувалов, Алексей Мухин
27.04.2018 08:07 Мск | Андрей Яловец
10:07 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.04.2018 12:07 Мск
Эксперт: Медведев может покинуть свой пост, но главные "финансисты" останутся








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Эксперт: Помощник президента Андрей Белоусов может занять пост премьера
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