СМИ: Дерипаска планирует сохранить контроль над "Русалом", несмотря на санкции

Бизнесмен Олег Дерипаска, который наряду с подконтрольными ему компаниями был включен в новый список санкций США, планирует сохранить контроль над "Русалом".

"Дерипаска планирует сохранить за собой контроль над объединенной компанией "Русал", даже если алюминиевому гиганту придется сражаться за выживание, столкнувшись лицом к лицу с санкциями США", - сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами бизнесмена.

По словам источников, бизнесмен рассчитывает на то, что правительства европейских стран помогут добиться смягчения американских санкций, пишет ТАСС.

Однако в конце апреля США неожиданно заявили, что, оценив масштаб влияния санкций в отношении "Русала", готовы смягчить ограничения, если Дерипаска откажется от контроля в компании.

Как сообщало Накануне.RU, "Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Позднее кабмин пообещал поддержку российским компаниям, попавшим под санкции. В Минфине заявили о том, что "Русал" может получить краткосрочную ликвидность через "Промсвязьбанк".

В "черный список", помимо алюминиевого производителя, попали и другие связанные с бизнесменом компании: холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".