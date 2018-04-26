Боевик "Грузинского легиона" ВСУ сдался армии ДНР и готов рассказать об участии НАТО

Боевик "Грузинского легиона" ВСУ сдался в плен военнослужащим ДНР и готов дать показания об участии инструкторов НАТО в войне против Донбасса. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Вблизи линии соприкосновения был задержан мужчина средних лет. В ходе проведения предварительных оперативных мероприятий было установлено, что задержанный является гражданином Грузии Тимуром К., проходившим службу в рядах так называемого "Грузинского легиона". В настоящее время мы не называем его фамилию в целях безопасности его близких, оставшихся на территории Украины и проживающих в Грузии", – сказал Басурин.

Он отметил, что тот готов представить неопровержимые доказательства непосредственного участия в боевых действиях в Донбассе частных военных компаний европейских тран, а также действующих военнослужащих армий стран блока НАТО.

"Кроме этого, у него есть доказательства фактической поставки иностранного летального вооружения ВСУ", – добавил Басурин.

По его словам, с 22 апреля в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ отмечена работа натовских инструкторов из Канады, Норвегии и Дании.

Сегодня варварскому обстрелу с позиций этой бригады из крупнокалиберной артиллерии и минометов подвергся Докучаевск. В результате обстрела погибли двое мирных жителей.

В январе в ВСУ опровергали существование "Грузинского легиона".