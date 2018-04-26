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Новости
26.04.2018 21:03 Мск (23:03 Екб)
культура | Центральный ФО
СМИ: Армен Джигарханян впал в кому
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армен джигарханян, актер (2011) | Фото:kinopoisk.ru

Народный артист СССР Армен Джигарханян был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц и находится в коме.

"Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

В окружении Джигарханяна подтвердили экстренную госпитализацию актера. "Срочная госпитализация и его состояние: последствие воспаления легких, которое он не долечил в январе. Мы призываем СМИ не поднимать ажиотаж вокруг этой сложной для родных и близких Армена Борисовича ситуации и не беспокоить работников медицинского учреждения, где находится сейчас Джигарханян", - рассказала юрист Элина Мазур.

Есть и другая версия госпитализации народного артиста. По словам друга актера Артура Согомоняна, с Арменом Джигарханяном ничего критического не случилось, он проходит обследование в больнице.

"Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице", - рассказал РИА Новости Согомонян.

Отметим, что это уже третья госпитализация актера с начала года. 17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.

31 января Джигарханяна доставили в одну из столичных больниц и выписали через несколько дней.

армен джигарханян, актер(2011)|Фото:kinopoisk.ru

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26.04.2018 21:03 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
23:03 Екб


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СМИ: Армен Джигарханян впал в кому
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