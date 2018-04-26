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Новости
26.04.2018 18:47 Мск (20:47 Екб)
политика | Украина
Экс-премьер Украины пообещал вернуться в Украину и изменить ее политический курс
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Николай Азаров (2015) | Фото:

В Украине существует большой запрос на реальную оппозиционную политическую силу. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент Накануне.RU.
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По его словам, среди украинцев сегодня есть "громадное количество неопределившихся". "За четыре года в Украине такие силы не появились, потому что власть делает все для зачистки политического поля", - сказал он.

Азаров считает, что для Украины наступил критический "момент выбора" - либо население страны "поддержит курс, который проводился четыре года и привел к обнищанию подавляющего большинства украинцев, деиндустриализации страны, потери промышленного потенциала, территории и военному конфликту", либо поддержат изменение политического курса, для чего требуется максимальное объединение.

Экс-премьер Украины также заявил о намерении вернуться в страну.

"Мы обязательно вернемся в нашу страну… Мы представители той самой Украины, которую не хотят видеть нынешний режим и его кураторы, той Украины, которая всегда работала на развитие страны… Мы обязательно возродим Украину, изменив её политический курс", - заявил Азаров.

В свою очередь экс-министр МВД Украины Виталий Захарченко отметил, что требование граждан страны в том, чтобы восстановить конституционную и социальную справедливость, законность, очень высоко. Бывший руководитель украинского ведомства также заявил, что связывает свое будущее, в том числе политическое, связывает с Украиной.

Желание возвратиться в страну выразил и экс-командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк.

"Я хочу возвратиться в Украину, где Красное знамя Победы и георгиевская ленточка будут гордостью и честью страны, а дивизия СС "Галичина" - пятном тяжкого позора. Я хочу вернуться в такую страну и приложу все усилия, чтобы так было", - прокомментировал он.

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26.04.2018 18:47 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:47 Екб


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Экс-премьер Украины пообещал вернуться в Украину и изменить ее политический курс
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