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Новости
26.04.2018 18:00 Мск (20:00 Екб)
политика | Украина
Бывший командующий войсками МВД Украины заявил, что Янукович сделал все, чтобы избежать кровопролития в 2014 году
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янукович, украина, майдан (2016) | Фото:prompolit.info

Экс-президент Украины Виктор Янукович сделал все, чтобы избежать кровопролития в ходе событий в стране в 2014 году. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве выразил экс-командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Янукович делал все, чтобы не пролилась ни одна капля народной крови… Кровь пролили те, кто сейчас у власти. Они не задумываясь сегодня ведут гражданскую войну против народа Донбасса, проливая реки крови", - заявил он.

Как подчеркнул бывший командующий войсками МВД Украины, суд в Киеве не дает возможности ключевым свидетелям защиты выступить на заседании, "потому что они имеют неопровержимые факты доказательства о том, что это был государственный переворот, что именно руководство оппозиции устроило расстрелы на майдане, а также участвовало в склонении к измене ряда командиров воинских частей, руководящего состава Минобороны Украины с целью принудить их к выступлению на стороне оппозиции.

"Небесная сотня для них - это был расходный материал. Они не задумываясь отправили бы еще сотню небесных сотен, если бы развитие этого варианта осуществилось", - сказал Шуляк.

По его словам, если эти показания дойдут до суда, то ему будет трудно принять решение, которое они "хотят принять".

Как сообщало Накануне.RU, рассмотрение "дела Януковича" планировали завершить до 20 апреля.

Напомним, что на суде первые лица Украины дали ряд важных показаний. Так, экс-премьер Арсений Яценюк признался, что общался с Януковичем по телефону утром 22 февраля, т.е. в день его "самоустранения". А секретарь СНБО Украины Александр Турчинов так и не смог назвать законных оснований для отстранения Януковича и признал, что Крымом пожертвовали ради проведения выборов президента и легализации новой власти.

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26.04.2018 18:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:00 Екб


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Бывший командующий войсками МВД Украины заявил, что Янукович сделал все, чтобы избежать кровопролития в 2014 году
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