Украина почитает нацистских преступников, - письмо конгрессменов США

На Украине героизируют пособников нацизма, в том числе уничтожавших евреев. Об этом говорится в письме 57 американских конгрессменов к Госдепу США, в котором выражается беспокойство в связи с ростом антисемитизма в Европе. Речь преимущественно идет о Польше и Украине. Обращение опубликовано на сайте члена Палаты представителей Ро Ханна из Калифорнии.

Госдеп США просят, в частности, призвать Украину прекратить почитать нацистских коллаборационистов и отменить закон о признании их борцами за независимость.

"Закон Украины от 2015 года героизирует нацистских коллаборационистов и объявил уголовным преступлением отрицание их "героизма"... Организации и лица, превозносимые Украиной, включают в себя нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов (запрещена в России, - прим.), а также Украинскую повстанческую армию (запрещена в России, - прим.). Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тыс. поляков и других этнических меньшинств в 1941-1945 гг.", - утверждают конгрессмены.

Они также отмечают, что фестиваль в память о "гауптмане Шухевиче" проходил 30 июня – 2 июля – в дни, когда в 1941 году во Львове произошла резня евреев украинскими нацистами. В настоящее время они обеспокоены тем, что "отбеливание" нацистских преступников идет параллельно увеличению числа случаев антисемитизма.

При этом конгрессмены осуждают украинский нацизм только в контексте антисемитизма и просят назначить специального посланника по мониторингу и противодействию антисемитизму.

Напомним, почитание нацистских преступников стало одной из причин напряженности в отношениях между Польшей и Украиной.