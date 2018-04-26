Прокуратура просит суд закрыть десять торговых центров Кургана и дом культуры машиностроителей

Прокуратура Курганской области обратилась в суд с исками о приостановлении деятельности 13 объектов. Суд просят закрыть десять торговых центров Кургана, Дом культуры машиностроителей и два торговых центра в Катайске. Об этом журналистам рассказал прокурор Курганской области Игорь Ткачев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, Ткачев озвучил результаты проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, которые проводились после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". В области было проверено 77 объектов, среди которых основные торгово-развлекательные центры, школы и культурно-досуговые центры в селах.

В результате было выявлено свыше 300 нарушений, прокурорами возбуждено 55 административных производств, внесено 57 представлений, в суды направлено 13 исковых заявлении о приостановлении деятельности торговых центров.

Основные нарушения были связаны с отсутствием или неисправностью автоматических систем оповещения и пожаротушения, не проведением соответствующих инструктажей с персоналом, не функционированием эвакуационных выходов.

В частности, в Кургане проверки проходили в ТРЦ "РИО", "Пушкинский", "Гипер-сити", "Стрекоза", торговых центрах "Детский мир", "Даниловский", "Б.Петрова, 60", "Кировский", "Парус", "Семейный Магнит", на девяти объектах спорта и досуга, среди которых Дом культуры машиностроителей.

Так, в ТРЦ "РИО" система дымоудаления и система оповещения людей при эвакуации находились в неработоспособном состоянии. Игровая комната, расположенная на третьем этаже, вообще не была защищена автоматической пожарной сигнализацией. Не было пожарной сигнализации в пекарни на первом этаже. Кроме того, был ограничен доступ к пожарному крану и огнетушителю торговым павильоном, в коридоре на путях эвакуации хранились горючие материалы, а эвакуационные выходы из ряда торговых залов заблокированы.

В отношении собственника ТРЦ возбуждено административное дело. Прокуратура дала месяц на устранение всех нарушений. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о запрете эксплуатации здания до полного устранения нарушений.

Серьезные нарушения были выявлены и в других торговых центрах. Так, в ТРЦ "Пушкинский" были неисправны система дымоудаления, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей. Пожарная сигнализация и система оповещения людей также не работали в ТРЦ "Гипер Сити".

Прокуратура потребовала от всех собственников помещений устранить нарушения.