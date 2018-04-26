В Зауралье главу поссовета оштрафовали за поездки на служебном автомобиле в выходные

В Курганской области глава поссовета привлечен к административной ответственности за использование служебного автомобиля в личных целях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Глава поссовета в выходные дни использовал служебный автомобиль в личных целях: ездил в Шумиху, Курган и Екатеринбург. При этом документального основания выездов служебного автомобиля по служебным целям в указанные дни, в том числе, распоряжения о вызове водителя и его письменное согласие о выходе на работу в выходные и праздничные дни, не представлено.

В результате главе назначен штраф.