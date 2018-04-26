Ольга Васильева призвала ректоров включиться в обсуждение новых ФГОСов

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева призвала ректоров вузов включиться в обсуждение стандарта школьного образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По словам министра, повышение качества школьного образования – ключевая задача на сегодняшний день.

"В реальности ситуация такова, что мы имеем очень разное качество подготовки наших детей в разных школах", - сказала на сегодняшнем съезде Российского союза ректоров Ольга Васильева.

По ее словам, такая ситуация провоцирует "движение по замкнутому кругу".

"Мы говорим о необходимости повышать качество приема в вузы. Но это невозможно сделать, если каждая школа будет учить по разным, зачастую противоречащим друг другу учебникам и разным учебным планам", - сказала Васильева.

Глава Минобрнауки подчеркнула, что единое образовательное пространство в стране – это, прежде всего, единое качество образования.

"В основе этого единства должен быть стандарт школьного образования, который сегодня вызывает много дискуссий. Считаю, что вузы должны не только включиться в формирование и обсуждение этого стандарта, но и поддержать его как гарант качества, обеспечивающего достойное качество абитуриентов", - заявила глава Минобрнауки России.

Напомним, в конце марта Минобрнауки вынуждено было направить на доработку новую редакцию Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) из-за критики ряда экспертов. Так, более 800 "словесников" раскритиковали стандарты по литературе за перегруженность программы, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". Ряд учителей и родителей с ними не согласились.