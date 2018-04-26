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Новости
26.04.2018 17:00 Мск (19:00 Екб)
общество | Челябинская область
Председателем Общественной палаты Челябинской области избран Олег Дубровин
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дубровин олег владимирович председатель общественной палаты челябинской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Сегодня прошло первое заседание нового состава Общественной палаты Челябинской области, на котором был избран председатель ОП. Им стал Олег Дубровин.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОП, Олег Дубровин был избран единогласным решением всех членов нового созыва. Его первым заместителем стал Николай Дейнеко. Он будет отвечать за общественный контроль, взаимодействие с общественными советами, а также муниципальными палатами. Также заместителями избраны Игорь Аристов, Марина Москвичева и Михаил Смирнов.

В пятом созыве Общественной палаты области будет сформировано восемь комиссий: по социальной политике и вопросам здравоохранения, по молодежной политике, массовой физической культуре и спорту, по экологии и охране окружающей среды, по развитию некоммерческого сектора и добровольчества, поддержке СО НКО, по информационной и культурной политике, межнациональным отношениям, по образованию и науке, по развитию экономики и правовым инициативам, по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам.

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26.04.2018 17:00 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
19:00 Екб


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Председателем Общественной палаты Челябинской области избран Олег Дубровин
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