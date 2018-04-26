Председателем Общественной палаты Челябинской области избран Олег Дубровин

Сегодня прошло первое заседание нового состава Общественной палаты Челябинской области, на котором был избран председатель ОП. Им стал Олег Дубровин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОП, Олег Дубровин был избран единогласным решением всех членов нового созыва. Его первым заместителем стал Николай Дейнеко. Он будет отвечать за общественный контроль, взаимодействие с общественными советами, а также муниципальными палатами. Также заместителями избраны Игорь Аристов, Марина Москвичева и Михаил Смирнов.

В пятом созыве Общественной палаты области будет сформировано восемь комиссий: по социальной политике и вопросам здравоохранения, по молодежной политике, массовой физической культуре и спорту, по экологии и охране окружающей среды, по развитию некоммерческого сектора и добровольчества, поддержке СО НКО, по информационной и культурной политике, межнациональным отношениям, по образованию и науке, по развитию экономики и правовым инициативам, по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам.