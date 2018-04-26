РАО забраковала 30% учебников после дополнительной экспертизы

Министерство образования и науки РФ подвело итоги дополнительной экспертизы 1 тыс. 809 учебников, которые поступили от издательств в федеральный перечень учебников (ФПУ), рекомендуемых к использованию в школах. Проверка показала, что 30% из них недостойны включения в ФПУ из-за ошибок и неточностей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе образовательного ведомства.

"В настоящее время мы получили из Российской академии наук (РАО) результаты дополнительной экспертизы: 1 тыс. 117 заключений и из них только 781 – положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы", - заявила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.

Министр отметила, что члены научно-методического совета по учебникам и ранее неоднократно высказывали недоверие экспертным процедурам, проводимым издательствами за свой собственный счет с самостоятельным выбором экспертных организаций. Несмотря на положительные заключения экспертиз, претензии к качеству учебников со стороны общественности не прекращались. В настоящее время ведомство по поручению президента Владимира Путина работает над повышением качества экспертизы учебников и регулярным обновлением этих учебников.

Отметим, что процедура дополнительной экспертизы учебников проводилась в этом году впервые. На проверку были направлены все учебники, претендующие на включение в ФПУ- более 1,8 тыс. Однако экспертиз было проведено меньше, поскольку часть учебников выпускаются сериями. По итогам 30% учебников получили отрицательные отзывы экспертов.

В одном из учебников музыки для шестого класса ученикам, например, предлагалось написать свой вариант биографии Моцарта, а в учебнике по химии для девятого класса были перепутаны натрий и калий, рассказали "Известиям" в Минобрнауки. Автор учебника обществознания утверждал, что с накачанными и накрашенными людьми "абсолютно не о чем говорить, … с подобными людьми стыдно бывать в обществе". В одном из учебников по ОБЖ иллюстрация с американским зенитным ракетным комплексом была подписана как "ракетный комплекс ПВО России".

Заместитель президента РАО Виктор Басюк добавил, что в получивших отрицательные заключения учебниках содержались опечатки, неточности, неверные формулировки в определениях и даже пропаганда курения и насилия в иллюстрациях.

Все заключения РАО Министерство направит членам научно-методического совета по учебникам для детального анализа. Итоги будут подведены на ближайшем заседании совета.

Отметим, что в настоящее время в федеральный перечень входят 1 тыс. 377 учебников. Ранее Ольга Васильева заявляла, что считает это количество избыточным.

Президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, академик МАНПО, профессор Сергей Комков назвал сокращение федерального перечня учебников положительным явлением, которое поможет восстановить единое образовательное пространство на территории страны. Он считает правильным решением привлечение специалистов РАО в качестве экспертов.

"Это совершенно верный и совершенно оправданный шаг. Школьный учебник - это, в первую очередь, - педагогическая литература. И писаться, и рецензироваться, и проходить стадию экспертизы школьный учебник должен при участии ученых-педагогов! А таковые имеются сегодня лишь в двух научных организациях: РАО - Российской академии образования и МАНПО - Международной академии наук педагогического образования. Именно через их "сито" и должны проходить проверку все современные школьные учебники и учебные пособия. Ученые Российской академии наук могут оказать своим коллегам лишь некоторую консультативную помощь и не более того", – поделился своим мнением с Накануне.RU профессор.

Напомним, что одно из издательств, учебники которого Минобр направило на допэкспертизу, подало на ведомство в суд. В ООО "Развивающее обучение" сообщили, что потратили на экспертизу учебников в РАН почти 6 млн руб., а на повторную проверку почти 2 тыс. учебников может уйти 455 млн руб. из федерального бюджета, в то время как объективных причин для дополнительной экспертизы якобы нет. Предварительное заседание по иску издательства к Минобрнауки в Арбитражном суде Москвы назначено на 23 мая.