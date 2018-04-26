Священник, ставший "лицом мусорного протеста", оказался "в опале"

Задержанному в субботу священнику "под честное слово" запретили приближаться к пешеходному переходу, на котором коломенские активисты задерживают прибывающие мусоровозы.

В субботу, 21 апреля, состоялось собрание с присутствием главы Коломны Дениса Лебедева, на котором он пообещал предоставить документацию по полигону, которой инициативная группа добивались еще с ноября прошлого года, попросив взамен пропустить 12 мусоровозов, которые не смогли проехать на полигон ранее. Часть активистов согласилась на это, но, как отмечается, не все, и одним из таких был отец Игорь. Он стоял прямо на пути мусоровоза и не уходил с дороги, пока его не увел с собой сотрудник полиции в результате чего, как отмечается, он "стал лицом мусорного протеста в Коломне".

Сейчас же стало известно, что на пешеходном переходе в Первомайском отцу Игорю в понедельник вечером запретил появляться владыка Петр, епископ Луховицкий и благочинный церквей Коломенского округа. Якобы с отца Игоря него взяли честное слово, что он больше не будет появляться на пешеходном переходе, сообщает телеграм-канал "Нет свалке в Коломне".

"Получается, что еще утром в понедельник его церковное начальство все устраивало: и его позиция по поводу иногородних мусоровозов и моления в Первомайско", - пишет канал, добавляя, что священник "стал лицом мусорного протеста в Коломне".

"Вдумайтесь сами - простой русский священник, способный объединить вокруг себя абсолютно разных по возрасту людей. В первую очередь это разглядели наши противники и испугались", - пишут авторы канала.