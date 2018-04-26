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ОНФ нашли в Югорске "опасный для здоровья" колледж
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Югорский промышленный колледж (2018) | Фото: ОНФ Ханты-Мансийского автономного округа

Отделение ОНФ в Ханты-Мансийском автономном округе предложило в ускоренном режиме решить вопрос новых помещений для Югорского промышленного колледжа из-за аварийного состояния здания, где сейчас занимаются студенты. Еще в 2012 г. Роспотребнадзор запретил заниматься в здании, но выполнить предписание администрация колледжа не может из-за отсутствия альтернативы.

Выездную проверку общественники провели после обращений родителей. Как сообщили Накануне.RU в отделении ОНФ, все семь зданий в Югорске, в которых проходят занятия, расположены в разных местах города. Помещения являются приспособленными: шесть корпусов – в капитальном исполнении, один – в деревянном.

Здание на улице 40 лет Победы было построено в 1968 г. из деревянного бруса. Капитальный ремонт здесь не проводился с 2004 г., рассказал член регионального штаба ОНФ в Югре Роман Самохвалов.

"При этом число обучающихся растет, сегодня только в этом помещении занимаются 280 студентов в две-три смены. Общее же количество обучающихся колледжа доходит до 800 человек", - сообщил он.

Югорский промышленный колледж(2018)|Фото: ОНФ Ханты-Мансийского автономного округа

При осмотре здания на улице 40 лет Победы общественники выявили, что полы прогнили, при ходьбе прогибаются. Окна затянуты полиэтиленовой пленкой, так как зимой продуваются. Из-за пленки в кабинетах не соблюдается необходимый световой режим. При этом, по мнению чиновников, замена окон на пластиковые нецелесообразна. Система отопления не справляется с обогревом ветхого строения, в отопительный сезон неоднократно происходят порывы труб. Горячая вода для нужд учебного заведения поступает из электрических водонагревателей.

Югорский промышленный колледж(2018)|Фото: ОНФ Ханты-Мансийского автономного округа

Как рассказали представители учебного заведения, о критической ситуации с помещением родители учащихся и руководство колледжа не раз информировали и администрацию города, и местных депутатов, и департамент образования округа, но проблема так и осталась нерешенной. Не раз поднимался вопрос хотя бы временной аренды подходящего помещения в городе, но пока безрезультатно.

"Мы выяснили, что на строительство нового здания Югорского колледжа еще в 2011 г. был подготовлен проект, но на сегодняшний день он устарел, требуется значительная корректировка. Так как эксплуатация аварийного помещения в настоящее время опасна, необходимо найти иные пути решения данной проблемы. Рисковать здоровьем детей непозволительно", - заявил Самохвалов.

Югорский промышленный колледж(2018)|Фото: ОНФ Ханты-Мансийского автономного округа

Общественники намерены провести заседание региональной рабочей группы ОНФ с приглашением всех заинтересованных лиц, чтобы ускорить принятие решения по проблеме помещений Югорского промышленного коллежа.

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26.04.2018 16:12 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
18:12 Екб


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ОНФ нашли в Югорске "опасный для здоровья" колледж
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