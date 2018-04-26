Ушло в суд дело о жестокой расправе над двумя людьми в сургутском саду

Завершено расследование дела 62-летнего жителя Сургутского района, которому вменяют убийство двоих людей в местном саду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Вину он признает частично. Вскоре материалы поступят в суд.

Напомним, трагедия разыгралась в саду "Вихрь" 11 марта 2017 г. Югорчанин четырежды выстрелил в соседа, с которым был в ссоре. Жертва умерла на месте. После сургутянин вернулся к своему дому. В это время в товарищество заехал снегоход с семейной парой и маленьким ребенком.

Желая скрыть убийство, преступник убил землячку, которая была знакомой погибшего и приехала на дачу с новой семьей. Она тоже умерла на месте. После обвиняемый выстрелил в ее супруга и ребенка, но мужчина стал сопротивляться, выбил ружье из рук нападавшего, а после сообщил обо всем в полицию. По данным местных СМИ, погибшие – генеральный директор агентства недвижимости "Дом" Андрей Виноградов и сотрудница "Сургутнефтегаза" Анна Иванова.