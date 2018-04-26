В Челябинске судья по делу бывшего следователя Козлова взяла самоотвод

Судья по делу бывшего следователя по особо важным делам Александра Козлова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, взяла самоотвод, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

"В судебном заседании председательствующий по делу судья Бандуровская Е.В. заявила самоотвод, поскольку имеются обстоятельства, исключающие ее участие в рассмотрении данного уголовного дела", - рассказали в пресс-службе суда.

Козлов и его защитники возражали против самоотвода, прокурор разрешение вопроса оставил на усмотрение суда.

Судья, принимая решение о самоотводе, сослалась на требования УПК, указав, что "сомнения в беспристрастности судьи и заинтересованности в исходе уголовного дела должны быть гарантировано исключены".

Как уже сообщало Накануне.RU, по версии следствия, с апреля по июль 2017 года Козлов решил получить через посредников взятку от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Деньги он получить не смог, потому что был задержан. Речь идет о сумме в размере 3 млн рублей.