Руководство пермского РЦ "Октябрь" может быть объявлено в розыск

Приставы разыскивают владелицу здания бывшего кинотеатра, где сейчас работает детский центр "Октябрь", а также директора компании "Аватар-Парк". Несмотря на запрет эксплуатации здания, "Октябрь" продолжает функционировать, руководителям грозит уголовная ответственность за неисполнение судебного акта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Так как ни должники, ни их представители при совершении исполнительных действий не присутствовали, мы сейчас проводим первоначальные розыскные мероприятия по их установлению Это пока не сам розыск", - пояснили Накануне.RU в УФССП по Пермскому краю.

С директором директор ООО "Аватар-Парк" приставы связались по телефону. Владелец заверил, что до конца недели явится к судебному приставу для вручения предупреждения об уголовной ответственности по статье "злостное неисполнение судебного акта".

"В случае, если он не явится, уже после праздников, будет выноситься постановление о его розыске", - рассказали приставы.

Собственница здания бывшего кинотеатра находится за пределами России, об этом сама она сообщила приставам по телефону. Сейчас служба запросила информацию о пересечении ею границы.

Напомним, ТРЦ продолжает работу после судебного решения о его закрытии из-за нарушения требований пожарной безопасности.