Руководство пермского РЦ "Октябрь" может быть объявлено в розыск

в этот день
26.04.18
16:46
В Екб.18:46
Борьба Минобра за сокращение линейки учебников встретила сопротивление в суде
В юбках на морозе. Организаторы объяснили "голый марш" школьниц
Пьяный инспектор ГИБДД устроил массовое ДТП. ВИДЕО
Главное
Шувалов готов работать "там, куда отправит Путин"

Тема дня
"Росатом" забирает Севморпуть у Минтранса Развитие Арктической зоны РФ поставило российские власти перед необходимостью создания единой структуры по управлению Северным морским путем (СМП). Но расширение полномочий "Росатома" может привести к конфликту интересов между другими структурами, занимающимися обеспечением судоходства в водах российской Арктики.
26.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Сегодня "Русал" – а завтра "Газпром"? Как далеко зайдет экономический шантаж США Заявление Минфина США о возможном снятии санкций с "Русала" при условии отказа основного акционера Олега Дерипаски от контроля над компанией может стать прецедентом по смещению неугодных США бизнесменов. При этом не исключено, что практику, которую в России уже оценили как экономическое рейдерство, Вашингтон будет применять и для других государств.
24.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Школьники готовы убивать: кто виноват? История в Стерлитамаке стала шестой в ряду российских школьных вооружённых нападений после Одинцово, Ивантеевки, Перми, Улан-Удэ и Шадринска. СМИ уже окрестили эти трагедии "российским колумбайном" по аналогии с произошедшей в одноименной американской школе трагедией 20-летней давности, когда два школьника ранили 37 человек, из которых погибли 13.
26.04.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 242



Новости
26.04.2018 15:48 Мск (17:48 Екб)
общество | Пермский край
Руководство пермского РЦ "Октябрь" может быть объявлено в розыск
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Октябрь, детский центр, Пермь (2018) | Фото: 2ГИС - 2Gis

Приставы разыскивают владелицу здания бывшего кинотеатра, где сейчас работает детский центр "Октябрь", а также директора компании "Аватар-Парк". Несмотря на запрет эксплуатации здания, "Октябрь" продолжает функционировать, руководителям грозит уголовная ответственность за неисполнение судебного акта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Так как ни должники, ни их представители при совершении исполнительных действий не присутствовали, мы сейчас проводим первоначальные розыскные мероприятия по их установлению Это пока не сам розыск", - пояснили Накануне.RU в УФССП по Пермскому краю.

С директором директор ООО "Аватар-Парк" приставы связались по телефону. Владелец заверил, что до конца недели явится к судебному приставу для вручения предупреждения об уголовной ответственности по статье "злостное неисполнение судебного акта".

"В случае, если он не явится, уже после праздников, будет выноситься постановление о его розыске", - рассказали приставы.

Собственница здания бывшего кинотеатра находится за пределами России, об этом сама она сообщила приставам по телефону. Сейчас служба запросила информацию о пересечении ею границы.

Напомним, ТРЦ продолжает работу после судебного решения о его закрытии из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Другие новости по темам: развлекательный центр Октябрь, судебные приставы, правила пожарной безопасности
26.04.2018 15:48 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
17:48 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Руководство пермского РЦ "Октябрь" может быть объявлено в розыск
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+