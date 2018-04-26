"Про верхнюю одежду нам не говорили": одна из екатеринбургских школьниц - о "голом марше" по снегу

Одна из екатеринбургских школьниц, которая маршировала по снегу "налегке", рассказала паблику "Типичный Екатеринбург", что им никто не говорил о том, что можно участвовать в верхней одежде.

"Нас просто спросили, в какой форме мы будем принимать участие. О том, что можно было надеть верхнюю одежду, нам никто не сказал ни слова. Организаторы сообщили журналистам, что выходить в юбках и рубашках было нашей инициативой, но это не так. Если бы мы знали, что можно надеть верхнюю одежду, мы, конечно же, надели бы её", - сказала школьница.

Вот только, по словам организатора проекта Ольги Рогулиной, детей никто не заставлял выходить именно в летней форме.

"Никто не заставлял их раздеваться. Мы настаивали на том, чтобы дети одевались теплее", - пояснила Накануне.RU Рогулина.

Напомним, девочки, которые участвовали в городском этапе конкурса "Смотры строя и песни" проекта "Сыны и дочери Отечества", стали известны во всей России. Они вышли маршировать в коротких юбках, блузках и балетках, когда в столице Урала прошли снегопады.